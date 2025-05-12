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İzmir'deki doğal gaz patlamasından yeni görüntüler

İzmir’de 11 Mayıs 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162 sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede patlama meydana geldi. Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamanın ardından dumanlar ve alevler daireyi sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi.

OLAYDA 4 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

PATLAMA ANINA DAİR YENİ GÖRÜNTÜ

Öte yandan patlamanın meydana geldiği apartmanın alt katında bulunan kafenin güvenlik kamerası görüntüsünde o anlar yer aldı. Görüntüde, patlamayla birlikte iş yerinin duvarlarında ve cam dolaplarında hasar meydana geldiği göründü. İş yerinde bulunan bir kişinin de büyük panik yaşayarak dışarı çıktığı anlar görüntüde yer aldı.

Patlamanın ardından sabah çevrede temizlik çalışması yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan M. ile sokaktan geçen Evin K., Ramazan K. ve Ahmet A.'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Ertan M.'nin İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"MUAZZAM BİR PATLAMA OLDU"

Patlama esnasında yan binada oturan Ömer Altunöz adlı vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı. Altunöz, "Muazzam bir patlama oldu. Bizim pencere açıktı, o bizi kurtardı. Yoksa cam kırılırdı ve parçalar üzerimize gelip zarar verebilirdi. Patlamanın hemen ardından balkona çıktık, baktık ki alev püskürüyor üçüncü kattan. Sonra hemen dışarı çıktık ve o anda, itfaiye geldi ve müdahaleye başladı. Yangını da söndürdüler. Bizim burada bir çok dairede zarar var; camlar kırılmış. Ama şu var ki, ölüm olayı olmadı. 4 kişi yaralı. 2'si apartmandan, 2'si de yoldan geçenler" diye konuştu.

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