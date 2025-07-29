Kadın başkomiser hayatını kaybetmişti! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kayseri'de geçtiğimiz cumartesi günü; C.A. idaresindeki kamyon ile polis memuru Fatih B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Fatih B. ile Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen Başkomiser Aysun Çağla Namdar yaralandı. Ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Çağla Namdar'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.