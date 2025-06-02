Kahramanmaraş’ta kanlı buluşma: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin Necip Fazıl Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik silah ve bıçakların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Metin K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.