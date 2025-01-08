Kalaslı dehşet kamerada! Husumetlisine ölümcül dayak
08-01-2025 14:22
| Güncelleme: 08-01-2025 14:28
Ankara'da geçen yıl akrabalar arasında alacak-verecek tartışmasından dolayı kavga çıktı. Fırat K.'nin silahla vurduğu Ö.K. ve G.K kardeşler hayatını kaybetmişti. Kurşunların isabet ettiği Ali K. ve F.M.K. yaralanmıştı. Sağlığına kavuşan yaralılardan Ali K., önceki gün olayın sorumlarından biri olarak gördüğü Tekin Bozkuş'un dükkanına giderek kalasla saldırdı. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı!