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Emekli olan hizmetliye duygusal veda! Öğretmenler ve öğrenciler sürpriz yaptı

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Mekke'de dehşete düşüren görüntüler! Dev hortum yıktı geçti

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Ne yaptıysa bir türlü indiremedi! Sevimli kedinin mahalle gezisi sosyal medyada gündem oldu

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Trabzon'da Cybertruck ile karşılaşan vatandaşın tepkisi viral oldu

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Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen adamı av tüfeğiyle vurdu

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Kalaslı dehşet kamerada! Husumetlisine ölümcül dayak

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Kocaeli'de feci kaza: Bariyer otomobilin içine girdi

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Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki! Havai fişek bomba gibi patladı

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Sivas'ta korkutan görüntü! Yüzlercesi telef oldu...

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Türkiye'de bir ilk! Evcil hayvan AVM'sine akın

GÜNDEM

Şişe şişe su çalan hırsıza ilginç çağrı! “Suları taşı, bedava veririm”

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Bisiklet yolunda çıkan kavga 30 milyon izlendi! Gencin tepkisi herkesi güldürdü

GÜNDEM

Hırsızın cesareti pes dedirtti: Jandarma aracını çaldı, film gibi kaçış

GÜNDEM

Metrobüste silahlı dehşet! Korku içinde kaçıştılar

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Kalabalık caddeye atla daldı! Görenleri şaşkına çevirdi

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Dondurucu soğuklara battaniyeli önlem!