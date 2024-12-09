Kaldırıma çıktı, bebek arabasındaki bebeğe ve anneye çarptı!
09-12-2024 18:16
| Güncelleme: 09-12-2024 18:57
Antalya’nın Kepez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü kaldırımda yürüyen bebek arabasındaki bir bebek ve iki kişiye çarptı. Kazada 1’i bebek olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak hızla kaldırıma çıktığı ve bebek arabasıyla birlikte yayalara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.