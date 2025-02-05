Kar yağışı İstanbul'da trafiği durma noktasına getirdi!
05-02-2025 18:51
| Güncelleme: 05-02-2025 18:53
İstanbul'da beklenen kar yağışı, gün içerisinde belirli aralıklarla etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından megakentin bazı ilçelerinde kar yağışı hissedilirken, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle iş çıkışı saatlerinde Basın Ekspres Yolu ve E-5 Karayolu’nun Yenibosna mevkisinde, Avrupa ve Anadolu Yakaları yönünde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Kar yağışının etkisiyle artan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasına göre saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 seviyelerine ulaştı.