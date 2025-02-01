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GÜNDEM

Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!

POLİTİKA

'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

YAŞAM

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

GÜNDEM

Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi

GÜNDEM

'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti

GÜNDEM

Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada

YAŞAM

Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor

GÜNDEM

Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

GÜNDEM

Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

GÜNDEM

Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı

GÜNDEM

Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

GÜNDEM

Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü

GÜNDEM

Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

GÜNDEM

Denizli'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık kral tacı ele geçirildi

POLİTİKA

İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti!

GÜNDEM

Trafikte öfke patlaması! Kavgaya diğer yolcular da karıştı