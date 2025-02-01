Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
01-02-2025 21:36
| Güncelleme: 01-02-2025 21:38
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Aldığı yarayı adeta unutup motosikletinin derdine düşen sürücü, ‘300 bin TL gitti' diye bağırarak otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Yaralı motosiklet sürücüsünü polis ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı...