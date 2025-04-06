Kimse yürüyebileceğine inanmamıştı, minik Hümanur ilk adımını engelsiz attı

Gaziantep'te yaşayan 3,5 yaşındaki Hümanur Karakurt, nadir görülen Wiedemann-Steiner Sendromu'na rağmen azmiyle büyük bir başarıya sergiledi. "Yürüyemez" denilen minik Hümanur, aldığı eğitim ve tedaviler sonucunda ilk adımlarını bağımsız bir şekilde attı.

14 aylıkken WDSTS teşhisi konulan Hümanur, gelişimsel gecikmelere yol açan Wiedemann-Steiner Sendromu nedeniyle baş kontrolü, oturma, ayakta durma, yürüme ve görsel uyaranlara tepki gibi birçok temel beceride zorlandı. Ancak ailesinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurmasıyla birlikte başlatılan özel destek programları sayesinde önemli bir ilerleme kaydetti.

EĞİTİM VE TEDAVİ 2 YIL SÜRDÜ

Merkezde yoğun ve kapsamlı eğitim ve tedavi süreci geçiren Hümanur'a özel eğitim, fizik tedavi, Snoezelen (karanlık oda) terapisi ve mini atölye çalışmaları gibi çeşitli alanlarda destek programı uygulandı.

Yaklaşık iki yıl süren eğitim ve tedavi sürecinin ardından Hümanur, bağımsız şekilde yürümeye başladı. Ailesi, bu gelişmenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.