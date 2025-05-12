Kırmızı ışıkta geçti, araca böyle çarptı: Gözlerinin önündeki kazayı es geçtiler

Antalya’nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıl ihlali yaptığı görülen bir otomobil, 1071 Sokak kavşağına geldiği sırada hafif ticari bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek yol ortasında durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

Araçlar yollarına devam etti



SONRADAN İKİ VATANDAŞ YARDIMA GELDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araç sürücüsünün kazayı görmelerine rağmen durmayarak yollarına devam ettiği görüldü. Kazazedelere yol kenarında bulunan iki vatandaşın yardıma geldiği gözlendi.



