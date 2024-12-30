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Kocaeli'deki korkunç patlama kamerada! Büyük facidan dönüldü

30-12-2024 14:47 | Güncelleme: 30-12-2024 14:49
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralanan 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binada ağır hasara sebep olan korkunç patlama kameralara saniye saniye yansıdı.

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