Kocası kredi çektirdi, tek kuruş bile ödemedi! Cinnet getiren kadın arabayı çekiçle pert etti

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir kadın, eşinin zoruyla araç kredisi çekti. Kredi parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi. Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı. Dün de adam, borcunu ödemediği arabasının modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü. Arabasına para harcadığını gören kadın, deliye döndü.

ARABAYA ÇEKİÇLE SALDIRDI

İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı. Eşi durdurmaya çalışsa da çok sinirlenen kadın arabaya ciddi zarar verdi.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. İkili polis karakoluna götürülürken yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.