Video Galeri>GÜNDEM>Konya’da 4 katlı bina gözler önünde çöktü: İşte enkazdan ilk görüntüler
Konya’da 4 katlı bina gözler önünde çöktü: İşte enkazdan ilk görüntüler
24-01-2025 22:42
| Güncelleme: 24-01-2025 22:46
Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çevredekilerin durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın çökme anı ve enkazın dron çekimi görüntüleri ortaya çıktı.
Binada birilerinin olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma ekipleri çalışmalarını hızla başlattı. Çevrede toplanan vatandaşlara, kurtarma çalışmalarını aksatmamak adına "sessiz olun" uyarısı yapıldı.