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Köpek, ekmek vermek isteyen küçük çocuğu başından kaptı

21-01-2025 19:34 | Güncelleme: 21-01-2025 19:37
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Beybulak Mahallesi’nde bağlı bir sokak köpeği, 5 yaşındaki D.F.’ye saldırdı. Sabah saatlerinde köpeğe ekmek vermek isteyen küçük çocuk, köpeğin saldırısıyla kafasından yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan D.F., Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırı anları evin güvenlik kameralarına yansırken, D.F.’nin ablası Elanur F., kardeşinin kendisini güçlükle kurtardığını belirtti. Kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Elanur F., “Kardeşim ekmek verirken köpek birden saldırmış. Allah’a şükür durumu iyi. Haber verdik, gelip köpeği alacaklar” dedi. Mahallede başıboş köpeklerin tehlike saçtığını söyleyen Elanur F., karanlıkta dışarı çıkmaya korktuklarını dile getirdi. “Köyümüzde başıboş köpekler sürekli sorun yaratıyor. Tavuklara saldırıyorlar, bizi de tehdit ediyorlar. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz, bu köpekler toplanmalı ve kimseye zarar vermemeli” dedi.

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