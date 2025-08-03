Laf atma kavgasında kan aktı! Dakikalarca kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki A.Y, kız arkadaşı ile yürüdüğü sırada Y.K, A.Y.'nin kız arkadaşına laf attı. Duruma sinirlenen A.Y., Y.K. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. üzerinde bulunan bıçakla A.Y.'yi kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan genci gören arkadaşları Y.K.'yi kovalamaya başladı. Cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye sığınan şahsı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı. Yaralı genç ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.