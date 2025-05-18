Metrobüs şoföründen "pes" dedirten duyarsızlık: Seyir halinde sohbet edip cep telefonu ile ilgilendi

Olay dün saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Metrobüs sürücüsü, seyir halinde iken yanında bulunan yolcu ile uzun süre sohbet etti. Yolcunun durakta inmesinin ardından diğer yolcular duruma tepki gösterdi. Tepkilere rağmen duyarsızlığı devam eden metrobüs sürücüsü, bu defa ise cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. O anlar fark eden bir yolcu, metrobüs şoförünü cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntülerde, sürücünün seyir halinde olmasına rağmen yolcu ile uzun süre muhabbet ettiği, yolcu indikten sonra da cep telefonu ile ilgilenerek araç kullanmaya devam ettiği görülüyor.