Mohamed Salah'ın oturduğu taşın yanına bank konuldu!

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İstanbul
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına bank yerleştirildi. Golcü futbolcunun bir süre önce yaylada taşta otururken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, sevenleri de taşın yanında fotoğraf paylaşmaya başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi.