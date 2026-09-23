Otomobili hararet yaptı, motor suyuna şalgam ekledi

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İstanbul
Adana'dan İstanbul'a aracıyla seyahat eden oto tamir ustası İbrahim Yılmaz, motoru hararet yapınca aracını yol kenarına çekti. Motor suyunun bittiğini gören Yılmaz, hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu radyatöre ekledi. Şalgam suyu sonrası aracı çalıştırıp en yakın dinlenme tesisine çeken Yılmaz, daha sonra antifizli su ile aracını düzeltti.