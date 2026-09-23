Kayıp olarak aranıyordu, hırsızlıktan yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül’de Fatih Laleli’de durumundan şüphelendikleri M.R.B.’yi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.R.B.’nin kayıp kişi olarak arandığı ortaya çıktı. Bununla birlikte aynı şahsın Fatih Mesihpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.