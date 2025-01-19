Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!

Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!

19-01-2025 20:05 | Güncelleme: 19-01-2025 20:09
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 14.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu. Denize akan çamurlu su, kıyıdaki suyun rengini kahverengiye çevirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki vatandaşın otomobile doğru koştuğu anlar yer aldı…

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar! - GÜNDEMGÜNDEM
Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi - GÜNDEMGÜNDEM
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu
Gazze'de ateşkesin ardından sevinç gösterileri - DÜNYADÜNYA
Gazze'de ateşkesin ardından sevinç gösterileri
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada
Korkunç telesiyej kazası: Kayak yapanların üzerine düştü - DÜNYADÜNYA
Korkunç telesiyej kazası: Kayak yapanların üzerine düştü
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar - GÜNDEMGÜNDEM
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı - GÜNDEMGÜNDEM
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar
Okulda şampanya skandalı büyüyor: Yeni görüntü yayımlandı - GÜNDEMGÜNDEM
Okulda şampanya skandalı büyüyor: Yeni görüntü yayımlandı
Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada!
1925'ten bir moda ve statü sembolü: Asırlık çizmeler müze ziyaretçilerini bekliyor - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
1925'ten bir moda ve statü sembolü: Asırlık çizmeler müze ziyaretçilerini bekliyor
"Çukur" dizisinin çekildiği kahvehanedeki cinayette dehşete düşüren görüntüler - GÜNDEMGÜNDEM
"Çukur" dizisinin çekildiği kahvehanedeki cinayette dehşete düşüren görüntüler
Piyasaya 129 sahte gram altın sürmeye hazırlanıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar - GÜNDEMGÜNDEM
Piyasaya 129 sahte gram altın sürmeye hazırlanıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar
Uludağ'da acemi kayakçılar birbirine girdi! Genç kızın yüzü kanlar içinde kaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Uludağ'da acemi kayakçılar birbirine girdi! Genç kızın yüzü kanlar içinde kaldı
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi - GÜNDEMGÜNDEM
Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da 3 araç tarlaya yuvarlandı: Yaralılar var
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Dişlerini yaptıramayınca intihara kalkıştı! Polisin tek sözüyle ikna oldu
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı kamerada
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar - GÜNDEMGÜNDEM
5 kişi, bir kişiye daldı! Polisi duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı - GÜNDEMGÜNDEM
Ceza yükleniyor... Kimseye aldırış etmedi, dakikalarca drift attı
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar
Okulda şampanya skandalı büyüyor: Yeni görüntü yayımlandı - GÜNDEMGÜNDEM
Okulda şampanya skandalı büyüyor: Yeni görüntü yayımlandı
Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada!