Muğla’da ana su hattı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar!
19-01-2025 20:05
| Güncelleme: 19-01-2025 20:09
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 14.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu. Denize akan çamurlu su, kıyıdaki suyun rengini kahverengiye çevirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki vatandaşın otomobile doğru koştuğu anlar yer aldı…