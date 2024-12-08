Muhalifler Emevi Camii'nde namaz kıldı
08-12-2024 18:20
| Güncelleme: 08-12-2024 18:24
Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte halkın coşkusu sokaklara taştı. Tarihi Emevi Camii, bu coşkunun simge noktalarından biri haline geldi.
Rejimin kontrolünü kaybettiği şehirde, Suriyeliler muhalif güçlerle birlikte camiye akın etti. Emevi Camii'nde saf tutan halk muhalif güçler ile birlikte, hep birlikte namaz kıldı. Cami avlusunda yükselen dualar, şehirdeki tarihi anlara tanıklık etti. Şam, yıllar süren çatışmaların ardından umut ve birlik mesajlarıyla yeniden şekilleniyor.