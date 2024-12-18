Mukbang akımı can alıyordu! Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı
18-12-2024 18:19
| Güncelleme: 18-12-2024 18:22
Güney Kore’de başlayan ve yemek yeme videolarıyla dikkat çeken "Mukbang" akımı Türkiye’de de gençler arasında tehlikeli bir hal almaya başladı.
Mukbang videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı. Obezite hastası olan Kültür, aşırı yemek tüketimi nedeniyle rahatsızlanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kültür’ün vücudunda morluklar oluştuğu belirtilirken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirdi. "Eski sağlığıma kavuşmak istiyorum" diyen Kültür, takipçilerinden eleştiriler aldı.
Yaşları 11 ile 25 arasında değişen birçok genç, Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında "beğeni" ve "tık" uğruna aşırı yemek tükettikleri videolar paylaşıyor. Ancak alışkanlığa dönüşen bu aktivite ölümcül durumlara varıyor. Çok sayıda fenomen bu şekilde yaşamını yitirmişti.