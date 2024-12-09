Münbiçli çocuklar Öcalan'ın posterini yerlerde sürükledi
09-12-2024 21:11
| Güncelleme: 09-12-2024 21:52
Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'i özgürleştirdi. Operasyon sırasında örgütün ilçeye astığı semboller halk tarafından indirilip imha edildi. Çocuklar da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerini yerlerde sürükleyerek tepki gösterdi.
Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan Münbiç'te arama-tarama çalışmaları sürerken, bölgede tuzaklanmış mayın ve patlayıcılar temizleniyor. 1 Aralık’ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi de terörden arındırılmıştı.