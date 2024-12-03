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Müşteri masasına oturmayı kabul etmedi dükkanı basıldı

03-12-2024 18:23 | Güncelleme: 03-12-2024 18:30
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Ankara’da eski işçisiyle tartışan bir kişi, yanında getirdiği grupla birlikte Çankaya’daki bir balık restoranını basarak çalışanlara saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, çalışanlar sopa ve sandalyelerle darp edildi. Restoran sahibi, sürekli tehdit aldıklarını belirterek saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay, 1 Aralık akşamı Çankaya'da bulunan bir balık restoranında gerçekleşti. İddiaya göre, 22 yaşındaki Gözde G., acil paraya ihtiyacı olduğu için M.A.'nın işlettiği alkollü bir mekanda garson olarak çalışmaya başladı. Ancak burada istemediği muamelelere maruz kaldığını iddia eden Gözde G., sadece bir gün çalıştıktan sonra işten ayrılmak istedi. Çalıştığı günün ücretini talep eden Gözde G. ile M.A. arasında tartışma çıktı. M.A., bir gün çalışan işçiye ödeme yapmayacağını söyleyerek, Gözde G.’yi tehdit etti. Daha sonra M.A., beraberindeki kalabalık grupla birlikte Gözde G.'nin yeni açtığı balık restoranına gitti. Saldırganlar dükkâna maddi hasar vererek, işçileri sopa ve sandalyelerle darp etti ve araçla olay yerinden uzaklaştı. Günlerdir tehdit edildiğini belirten Gözde G., M.A. ve beraberindekilerin hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini ifade ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan Gözde G, “Üç gün çalışmak için yanlarına gitmiştim. Alkollü restoran işletiyorlardı. Ben de orada garson olarak işe başlamıştım. Müşterilerle aynı masaya oturtmaya çalıştılar. Bu işi yapamayacağımı anladım. Çalıştığım günün parasını isteyip işe devam etmeyeceğimi söyledim. Beni tehdit ettiler. Sadece bir gün çalıştığım için paramı vermeyeceklerini söylediler. 7 bin lira alacağım vardı. Ardından dükkanımı basmışlar. İçerideki arkadaşlarımı dövmüşler. Sonra beni arayıp, ‘Dükkanına git ve oradakilerin haline bak, Sana artık huzur yok' dediler. Dükkanımdan çıkmamı istiyorlar. Şikayetçi oldum hepsinden. İçeriye 5 kişi girmişler, toplamda 9 kişilerdi. Müşteri kaybım oldu. Tekrar gelmelerinden korkuyorum” dedi. Restoran çalışanlarından Serdal Ç., “Bağırma sesleri duydum ve yukarıya çıktım. İçerideki insanlara saldırdılar. Arkadaşımı döverek dışarıya çıkardılar. Bana da saldırdılar. Dayak yiyen misafirimizin durumu iyi değil. Hem tehdit altındayız hem de zararımız büyük. ‘Sizi burada çalıştırmayacağız, bir dahaki sefere daha farklı geleceğiz' dediler. Şikayetçi olduk, darp raporu aldım” şeklinde konuştu.

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