NATO'dan TCG Gediz paylaşımı! Görüntü çözünürlüğü üzerinden mesaj verdiler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) tarafından Türkiye'nin donanma gücünü içinde barındıran önemli bir video paylaşım yapıldı.
"NATO, her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor" açıklamasıyla yapılan sosyal medya paylaşımında, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri yer aldı.
NATO’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, F-495 borda numaralı Gabya sınıfı TCG Gediz fırkateyni seyir halindeyken görüldü. Paylaşımda, görüntünün kalitesi kademeli olarak artırılarak, video çözünürlüğü üzerinden espri yapıldı.