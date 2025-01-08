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Ne yaptıysa bir türlü indiremedi! Sevimli kedinin mahalle gezisi sosyal medyada gündem oldu

08-01-2025 15:04 | Güncelleme: 08-01-2025 15:13
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

İstanbul'da kaputun sıcak olması nedeniyle araçtan inmeyen kedi, mahallede araçla birlikte gezintiye çıktı. Ne yaptıysa sevimli yaramazı aracından indiremeyen otomobilin sürücüsü o anları kayda aldı. Araç durduktan sonra yerinden kalkarak camdan içeri girmeye çalışan kediye "İndi-bindi ücreti" ver barı diyen sürücünün sözleri izleyenleri gülümsetti.

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