Öğretmenden pes dedirten hareket! Diğer öğretmenleri dövdürdü!
02-12-2024 20:22
| Güncelleme: 02-12-2024 23:44
Adana’da 8 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Akarca Mahallesi’nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu’nda ders programı yüzünden diğer öğretmenlerle tartışan bir kadın öğretmen durumu ağabeyine şikayet etti. Okula gelen ağabey diğer öğretmenlere saldırarak tekme tokat dövdü.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.