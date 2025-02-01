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'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
01-02-2025 17:02
| Güncelleme: 01-02-2025 17:07
İzmir’de yaşayan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı en büyük isteğinin ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez görebilmek olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir'de Gülsüm Sakallı nine ile görüştü. Erdoğan'a dua eden Gülsüm Nine, "Ben seni çok seviyorum. Allah taş dokundurmasın eline ayağına. Hanımına çok selam söyle" dedi.