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'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti

01-02-2025 17:02 | Güncelleme: 01-02-2025 17:07
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

İzmir’de yaşayan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı en büyük isteğinin ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez görebilmek olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir'de Gülsüm Sakallı nine ile görüştü. Erdoğan'a dua eden Gülsüm Nine, "Ben seni çok seviyorum. Allah taş dokundurmasın eline ayağına. Hanımına çok selam söyle" dedi.

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