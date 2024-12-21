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Ölümden döndü! Acı içinde böyle feryat etti

21-12-2024 09:56 | Güncelleme: 21-12-2024 10:01
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Antalya'da motosiklet sürücüsü Efe G. direksiyon hakimiyetini kaybedince sürüklenmeye başladı. Feci kaza sonucu ayağından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi ve sedyeye alındığı sırada feryatlarıyla ortalığı inletti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motor sahibine 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 23 bin 954 TL para cezası uygulandı.

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