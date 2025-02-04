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Otobüste bayılan çocuğa büyük ihmal! Şoför kapıyı açtı, çocuk asfalta çakıldı!

04-02-2025 18:55 | Güncelleme: 04-02-2025 19:05
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Zonguldak Karadeniz Ereğli’de halk otobüsünde yaşanan olay, izleyenleri dehşete düşürdü. Baygınlık geçiren 14 yaşındaki Osman Talha Taşkın, otobüs şoförünün ön kapıyı açmasıyla yola savruldu. Kafasını sert zemine çarpan çocuk ağır yaralandı, kafatasında iki ayrı kırık ve cilt altı kanama tespit edildi. 23 Aralık 2024’te Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkiindeki olayda otobüsünn ön tarafına yaslanarak bayılan Osman Talha Taşkın’ın durumunu fark eden sürücü T.Y., iddiaya göre herhangi bir güvenlik önlemi almadan kapıyı açtı. O an bilincini kaybetmiş halde duran çocuk, hızla asfalta düştü. Ağır yaralanan Taşkın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırık, göz çevresinde kanama… Hastanede yapılan tetkiklerde, talihsiz çocuğun kafatasında iki noktada kırık oluştuğu, göz çevresinde cilt altı kanama ve ödem tespit edildi. Doktorlar, kanamanın tehlikeli boyutta olduğunu belirterek çocuğun durumunun dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Oğlunun yaşadığı dehşet karşısında büyük üzüntü yaşayan baba Hüseyin Taşkın, olayın ihmal sonucu gerçekleştiğini söyleyerek sürücüden şikayetçi oldu. “Çocuğum baygın haldeyken o kapıyı neden açtın? Bir insanın canı bu kadar mı değersiz? Kafasında ödem var, kanaması yeni yeni azalıyor, her hafta hastaneye gitmek zorundayız” diyerek tepkisini dile getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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