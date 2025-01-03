Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi
03-01-2025 10:17
| Güncelleme: 03-01-2025 10:48
Bursa’da ilginç bir soygun girişimi yaşandı. Bir soyguncu kuyumcuya girip, işyeri sahibine silah çektikten sonra altınları çantaya doldurmasını söyledi. Şüphelinin dediklerini yapan kuyumcu, silahın plastik olduğu anlayınca altınları bırakıp soyguncuyu dövmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.