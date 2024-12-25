Park halindeki araçlara çarptı, hızla kayıplara karıştı
25-12-2024 10:32
| Güncelleme: 25-12-2024 10:34
Bayrampaşa'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, hemen sürücünün yanına geldi. Ardından otomobilden inen sürücü, bir süre sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüde sürücünün hızla geldiği, park halindeki araçlara çarparak kaza yaptığı görülüyor. Sürücü daha sonra araçtan inip gözden kayboluyor.