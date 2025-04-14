Pastanenin Tarkan'sız Tarkan şovu herkesi güldürdü! 'Benziyor mu, benzemiyor mu anlamadık'

Bir pastane açılış törenine Tarkan’ı davet etmek istedi fakat Megastar'a bir türlü ulaşamadı. İşletmenin bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu. Tarkan’ın dublörünü kullanarak açılış yapan işletme herkesi şaşkına çevirdi. Görüntüler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar 'Benziyor mu, benzemiyor mu anlamadık' yorumunda bulundu. Açılışta 'Megastar Tarkan Burada' şeklindeki anons dikkat çekti



