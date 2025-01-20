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Pazarcılar terazi kefesiyle birbirlerine saldırdı

20-01-2025 19:24 | Güncelleme: 20-01-2025 19:25
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Küçükçekmece’nin İstasyon Mahallesi’ndeki pazartesi pazarında yaşanan kavga, ilginç anlara sahne oldu. Bugün öğle saatlerinde, sebze-meyve satan esnaf ile çorap tezgahı sahibi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan sebze-meyve satıcıları, terazi kefesi ve tekmeyle rakiplerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Saldırıya uğrayan esnaf, aldığı darbeler sonucu hafif yaralanırken, yaşanan olayın görüntüleri pazara gelen vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

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