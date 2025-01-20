Pazarcılar terazi kefesiyle birbirlerine saldırdı
20-01-2025 19:24
| Güncelleme: 20-01-2025 19:25
Küçükçekmece’nin İstasyon Mahallesi’ndeki pazartesi pazarında yaşanan kavga, ilginç anlara sahne oldu. Bugün öğle saatlerinde, sebze-meyve satan esnaf ile çorap tezgahı sahibi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan sebze-meyve satıcıları, terazi kefesi ve tekmeyle rakiplerine saldırdı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Saldırıya uğrayan esnaf, aldığı darbeler sonucu hafif yaralanırken, yaşanan olayın görüntüleri pazara gelen vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.