Pişkin dilenciden 'pes' dedirten savunma! Para uzaydan geldi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince, dilencilik yapan şahıs ve arkadaşlarının üzerinden 42 bin TL ile farklı miktarlarda dolar ele geçirildi. 56 yaşındaki dilencilik şüphelinin savunması, duyanları şoke etti. 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Merih ( Mars) arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma." dedi.



