Pişkin dilenciden 'pes' dedirten savunma! Para uzaydan geldi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince, dilencilik yapan şahıs ve arkadaşlarının üzerinden 42 bin TL ile farklı miktarlarda dolar ele geçirildi. 56 yaşındaki dilencilik şüphelinin savunması, duyanları şoke etti. 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Merih ( Mars) arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma." dedi.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
DİLENCİLİK SUÇUNUN CEZASI NEDİR?
Konuya açıklık getirmek amacıyla Kabahatler Kanunu Madde 33 hükmüne aşağıda yer verilmiştir. (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.