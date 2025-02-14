Polis memurunun öldüğü kazayı arkadaşı kaydetti! 'Gitti Cuma gitti'
Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında, 9 Şubat'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği motosikleti devrildi. Sürüklenerek bariyere çarpan Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti, sürtünme nedeniyle alev aldı.
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