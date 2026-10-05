Ölümden kıl payı kurtuldu: Bahçesinde oturan adamın üzerine kiremit paketi düştü

Niğde’nin İlhanlı Mahallesi’nde evinin bahçesinde oturan Can Ağaççı büyük bir tehlike atlattı. Ağaççı bahçesinde asma ağacının altında otururken, yan tarafta yapımı devam eden inşaattan kiremit düştü. 6’lı paket halindeki kiremitin asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirmesi sonucu omzuna düşmesiyle çok daha büyük bir kazadan kurtulan Ağaççı duruma isyan ederken, o anlar evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.