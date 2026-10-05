Minibüs durağı yıktı, kadın kıl payı kurtudu: Kazanın ortasında kaldığı anlar kamerada

Gümüşhane’de, Kale köyü istikametinden gelen T.A. yönetimindeki minibüs ile Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki otomobilin çarpışması sırasında durakta bekleyen kadın son anda kurtuldu.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına savrularak, durağı yıktı. Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dolmuş durağında bekleyen bir kadının çarpışan iki aracın arasında kaldığı ve minibüsün durağa doğru savrulmasıyla büyük tehlike yaşadığı, kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.