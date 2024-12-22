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Polisin ekip aracı çarpışmayla ters döndü

22-12-2024 20:34 | Güncelleme: 22-12-2024 20:36
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı polis ekip aracı ters döndü. Olay, Alata Mahallesi Lise Kavşağı’nda, Mersin-Antalya D-400 karayolunda yaşandı. A.O.K. yönetimindeki otomobil, hızla ilerlerken polis aracına arka yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip aracı savrularak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Neyse ki kazada can kaybı yaşanmadı. Polis memuru ve otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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