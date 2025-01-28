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Polisin ilginç yakalama yöntemi sosyal medyada gündem oldu! Neye uğradıklarını şaşırdılar

28-01-2025 12:52 | Güncelleme: 28-01-2025 12:57
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Eskişehir'de ön tekeri kaldırarak trafikte seyreden ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğunu fark eden sivil polis, sürücü ve 2 arkadaşının anahtarlarını bir anda toplayıp toplamda 53 bin TL ceza yazdı. Polisin ilginç yöntemi ise sosyal medyada dikkat çekti.

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