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Polislerin alkollü şahıslarla imtihanı kameraya yansıdı! 'Al arabanı git...'

14-01-2025 15:50 | Güncelleme: 14-01-2025 15:54
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

İstanbul Arnavutköy’de, alkollü şekilde araç kullanmaya devam eden 4 kişi, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Şahıslar, polise mukavemet gösterince gözaltına alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların polise direnmesi ve ekiplerin müdahalesi yer aldı. Alkol ölçümleri yüksek çıkan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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