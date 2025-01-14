Video Galeri>GÜNDEM>Polislerin alkollü şahıslarla imtihanı kameraya yansıdı! 'Al arabanı git...'
Polislerin alkollü şahıslarla imtihanı kameraya yansıdı! 'Al arabanı git...'
14-01-2025 15:50
| Güncelleme: 14-01-2025 15:54
İstanbul Arnavutköy’de, alkollü şekilde araç kullanmaya devam eden 4 kişi, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Şahıslar, polise mukavemet gösterince gözaltına alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların polise direnmesi ve ekiplerin müdahalesi yer aldı. Alkol ölçümleri yüksek çıkan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.