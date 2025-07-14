Şehir eşkıyası kamerada! Araçtan peş peşe böyle ateş açtı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir grup eşkıya, seyir halindeki otomobilin camından dışarı silahla defalarca ateş açtı. Trafikteki diğer sürücüler büyük panik yaşarken arka koltukta oturan arkadaşı o anları kayda alıp bir de marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntülerdeki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik tespiti ve aracın plakasının belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.