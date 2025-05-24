Şehirde ayı paniği! Vatandaşların korku dolu anları kamerada

Gümüşhane'nin merkez Eskibağlar Mahallesi'nde gündüz vakti ortaya çıkan bir ayı, şehir hayatının tam ortasında tedirginliğe neden oldu. Yerleşim alanlarına kadar inen ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Musa Gündüz, özellikle bu yıl bölgede ayı sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Gündüz, "Ayı, evimin çok yakınına kadar indi. Üstelik bu ayının yavruları da sürekli bölgede geziyor. Vatandaşlarımız artık gündüz bile dışarı çıkarken tedirgin oluyor" dedi.