Silahla şaka faciayla sonuçlandı! Boynuna dayadığı tabancayla kendini vurdu: O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Arif Y., elinde ruhsatsız tabanca ile av tüfekli iki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Şakalaşma sırasında tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra silahı kendi boynuna dayadı. Bu esnada tabancanın kazara ateş almasıyla boynundan vurulan Arif Y. kanlar içinde yere yığıldı.

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arif Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanında bulunan iki arkadaşını gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ve iki av tüfeğine el konuldu. Hastaneye kaldırılan Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.