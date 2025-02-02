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Küçük çocuğun şakası arabayı havaya uçurdu! İnanılmaz patlama ve dev çukur
02-02-2025 10:26
| Güncelleme: 02-02-2025 10:33
Çin'in Sichuan eyaletinde bir çocuk kanalizasyona torpil atınca olanlar oldu. Muhtemelen küçük bir patlama sesi ile etraftakileri korkutmayı hedefleyen çocuk, korkunç bir bombalama eylemine imza atmış oldu. Kanalizasyonda biriken metan gazı korkunç bir gürültüyle patladı. Çocuğun torpili atar atmaz olay yerinden uzaklaşması, olası bir can kaybını önlerken rögar kapağının çevresinde park etmiş araçlardan biri patlamayla birlikte ters döndü. Diğer iki araç da savrularak hasar gördü. Patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.