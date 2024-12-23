Şile sahilinde korku dolu anlar! Sabah saatlerinde imha edilecek
23-12-2024 00:10
| Güncelleme: 23-12-2024 00:14
İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva Mahallesi’nde sahilde bir deniz mayını bulundu. Vatandaşların denizde şüpheli bir cisim fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi. Güvenlik önlemleri artırılarak Ağva Plajı ve Ağva Feneri çevresi kontrollü bir şekilde kapatıldı. Mayının sabah saatlerinde uzman ekipler tarafından imha edilmesi planlanıyor.