Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi

Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi

30-11-2024 21:09 | Güncelleme: 30-11-2024 21:12
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında freni boşalan bir tır binaya çarptı. Freni boşalan araç kontrolden çıkan araç, boş bir araziden geçerek özel bir siteye ait istinat duvarını aşarak binaya çarptı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle Figen ve Emrah Güvenir'in ikamet ettiği dairede hasar oluştu. Ev sahibi Figen Güvenir, "Eşim ve çocuklar evden sadece 15 dakika önce çıkmışlardı. Evime bir tırın çarptığını öğrendim. Bu bölgede çocuklar da sürekli oynuyor. Bahçemizde ve çevrede diğer mahalle sakinlerinin de güvenliği söz konusu. İstiyoruz ki buraya bir kaldırım yapılsın. İyiki istinat duvarı vardı; yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Çok şükür ki sadece maddi hasarla atlattık” dedi. Tır olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Starlink uyduları Elazığ semalarında! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Starlink uyduları Elazığ semalarında!
Halı saha maçında tekme ve tokat havada uçuştu - GÜNDEMGÜNDEM
Halı saha maçında tekme ve tokat havada uçuştu
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu!
Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!" - GÜNDEMGÜNDEM
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!"
Bursa'da reklam tabelasıyla iş yerine saldırdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da reklam tabelasıyla iş yerine saldırdı!
Çocuk parkında dehşeti yaşadılar! Kargo aracı parka uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
Çocuk parkında dehşeti yaşadılar! Kargo aracı parka uçtu
Anahtar teslim töreninde gülümseten anlar! Erdoğan'dan depremzedeye: '2 çocuk yetmez 3'e tamamlayın' - GÜNDEMGÜNDEM
Anahtar teslim töreninde gülümseten anlar! Erdoğan'dan depremzedeye: '2 çocuk yetmez 3'e tamamlayın'
Serdar Ortaç, İstanbul sahilinde gördüğü turistleri akrabası ilan etti - MAGAZİNMAGAZİN
Serdar Ortaç, İstanbul sahilinde gördüğü turistleri akrabası ilan etti
Sigara yerine oyuncak araba aldı! Bu oda tam 5 milyon TL - YAŞAMYAŞAM
Sigara yerine oyuncak araba aldı! Bu oda tam 5 milyon TL
Türk bayrağı için buz gibi suya girdi! Belediye personelinden anlamlı davranış - GÜNDEMGÜNDEM
Türk bayrağı için buz gibi suya girdi! Belediye personelinden anlamlı davranış
Türkiye'nin en soğuk yeri! Şehir buz kesti, termometreler -20'yi gördü - GÜNDEMGÜNDEM
Türkiye'nin en soğuk yeri! Şehir buz kesti, termometreler -20'yi gördü
Maldivler'de korkunç olay! Köpekbalığı dalgıcın başını ısırdı - DÜNYADÜNYA
Maldivler'de korkunç olay! Köpekbalığı dalgıcın başını ısırdı
Esnafı bezdiren uyarı sistemi! 'Sırf sesi duymak için çimlere basıyorlar' - GÜNDEMGÜNDEM
Esnafı bezdiren uyarı sistemi! 'Sırf sesi duymak için çimlere basıyorlar'
Hem ters hem de geri gelip yaşlı kadının hayatını kararttı: Hakkımı helal etmiyorum - GÜNDEMGÜNDEM
Hem ters hem de geri gelip yaşlı kadının hayatını kararttı: Hakkımı helal etmiyorum
Antalya'da 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'da 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! O anlar kamerada
Halı saha maçında tekme ve tokat havada uçuştu - GÜNDEMGÜNDEM
Halı saha maçında tekme ve tokat havada uçuştu
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu!
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!" - GÜNDEMGÜNDEM
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!"
Bursa'da reklam tabelasıyla iş yerine saldırdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da reklam tabelasıyla iş yerine saldırdı!
Çocuk parkında dehşeti yaşadılar! Kargo aracı parka uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
Çocuk parkında dehşeti yaşadılar! Kargo aracı parka uçtu
Anahtar teslim töreninde gülümseten anlar! Erdoğan'dan depremzedeye: '2 çocuk yetmez 3'e tamamlayın' - GÜNDEMGÜNDEM
Anahtar teslim töreninde gülümseten anlar! Erdoğan'dan depremzedeye: '2 çocuk yetmez 3'e tamamlayın'
Türk bayrağı için buz gibi suya girdi! Belediye personelinden anlamlı davranış - GÜNDEMGÜNDEM
Türk bayrağı için buz gibi suya girdi! Belediye personelinden anlamlı davranış
Türkiye'nin en soğuk yeri! Şehir buz kesti, termometreler -20'yi gördü - GÜNDEMGÜNDEM
Türkiye'nin en soğuk yeri! Şehir buz kesti, termometreler -20'yi gördü
Esnafı bezdiren uyarı sistemi! 'Sırf sesi duymak için çimlere basıyorlar' - GÜNDEMGÜNDEM
Esnafı bezdiren uyarı sistemi! 'Sırf sesi duymak için çimlere basıyorlar'