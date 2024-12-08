Silivri'de tek teker şovunun sonu acı bitti
08-12-2024 00:48
| Güncelleme: 08-12-2024 00:49
Silivri’de tek teker üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek kaza yaptı. General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yere sert düşen sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor. Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.