Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Silivri'de tek teker şovunun sonu acı bitti

Silivri'de tek teker şovunun sonu acı bitti

08-12-2024 00:48 | Güncelleme: 08-12-2024 00:49
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Silivri’de tek teker üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek kaza yaptı. General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yere sert düşen sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor. Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Silivri'de tek teker şovunun sonu acı bitti - GÜNDEMGÜNDEM
Silivri'de tek teker şovunun sonu acı bitti
Şırnak artık petrolle ve sanatla konuşuluyor: Şehr-i Nuh konseri tam not aldı! - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Şırnak artık petrolle ve sanatla konuşuluyor: Şehr-i Nuh konseri tam not aldı!
Benzinlikte bıçak ve oraklarla kavga! Bir polisin yaralandığı olayın sebebi basit uyarı çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Benzinlikte bıçak ve oraklarla kavga! Bir polisin yaralandığı olayın sebebi basit uyarı çıktı
Her patlamada yerlerinden sıçrıyorlar! Deprem oldu sanıp kaçıyorlar - GÜNDEMGÜNDEM
Her patlamada yerlerinden sıçrıyorlar! Deprem oldu sanıp kaçıyorlar
Erdoğan, depremde iki hafız çocuğunu kaybeden ailenin acısını paylaştı - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan, depremde iki hafız çocuğunu kaybeden ailenin acısını paylaştı
Suriyeli muhalifler Şam'daki Hafız Esad heykelini devirdi - DÜNYADÜNYA
Suriyeli muhalifler Şam'daki Hafız Esad heykelini devirdi
Halep'te günlük hayat normale döndü! - DÜNYADÜNYA
Halep'te günlük hayat normale döndü!
Halep'te Türk lirası kullanılmaya başlandı! Kimse Suriye lirasıyla alışveriş yapmıyor - DÜNYADÜNYA
Halep'te Türk lirası kullanılmaya başlandı! Kimse Suriye lirasıyla alışveriş yapmıyor
'Dubai tıraşı' yapmaya başlayan berber herkesi şoke etti! Yazıyı gören içeri girdi - GÜNDEMGÜNDEM
'Dubai tıraşı' yapmaya başlayan berber herkesi şoke etti! Yazıyı gören içeri girdi
Yeni doğum yapan inek, yavrusu için kendini feda etti! Alevlerin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı - DÜNYADÜNYA
Yeni doğum yapan inek, yavrusu için kendini feda etti! Alevlerin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı
Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış! - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış!
Esad'ın Suriye'den ayrıldığı iddia edildi! - POLİTİKAPOLİTİKA
Esad'ın Suriye'den ayrıldığı iddia edildi!
Gökyüzünde kuş dansı: Her yeri süsledi! - YAŞAMYAŞAM
Gökyüzünde kuş dansı: Her yeri süsledi!
Benzinlikte bıçak ve oraklarla kavga! Bir polisin yaralandığı olayın sebebi basit uyarı çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Benzinlikte bıçak ve oraklarla kavga! Bir polisin yaralandığı olayın sebebi basit uyarı çıktı
Her patlamada yerlerinden sıçrıyorlar! Deprem oldu sanıp kaçıyorlar - GÜNDEMGÜNDEM
Her patlamada yerlerinden sıçrıyorlar! Deprem oldu sanıp kaçıyorlar
Erdoğan, depremde iki hafız çocuğunu kaybeden ailenin acısını paylaştı - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan, depremde iki hafız çocuğunu kaybeden ailenin acısını paylaştı
'Dubai tıraşı' yapmaya başlayan berber herkesi şoke etti! Yazıyı gören içeri girdi - GÜNDEMGÜNDEM
'Dubai tıraşı' yapmaya başlayan berber herkesi şoke etti! Yazıyı gören içeri girdi
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı
Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış! - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış!
Antalya'da bir kişi, boşanmasının 6. ayına özel simit dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'da bir kişi, boşanmasının 6. ayına özel simit dağıttı