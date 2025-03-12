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Şoke eden olay kamerada! Dükkana daldı, sırra kadem bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kokoreç dükkanına daldı. Kazanın ardından sürücü, aracı olduğu yerde bırakıp bölgeden koşarak uzaklaştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü araç kullanmanın yaptırımları vardır. Para cezası ve aracın trafikten men edilmesi gibi. Men edilen sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı uygulamasına tabi olur. Aynı zamanda alkollü olarak araç kullanmanın para cezaları da kademe kademedir. İlk, ikinci ve üçüncü kez yakalanma durumunda ödenecek ceza tutarları değişir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2025 yılında gelen güncelleme ile 9.268 TL'dir. Şimdi 2025 alkollü araç kullanma cezalarının kademelerine geçelim. Kademeler trafik cezaları Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 9.268 TL Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 11.622 TL Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 18.678 TL
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