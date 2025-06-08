Taksici çakmak çakınca araç alev aldı: Ölümden saniyelerle kurtuldu

Elazığ'da bir ticari taksi sürücüsü, yolcu beklediği sırada çakmak çakınca otomobil bir anda yanmaya başladı. Taksinin sürücüsüyse alevlerin arasından saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi eski Öğretmenevi karşısındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak önünde aracıyla yolcu bekleyen sürücü R.A., araç içerisinde çakmak çakar çakmaz otomobili alev aldı.

KOLUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Yaralanan sürücü can havli ile araçtan çıkarken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.