Taksici ve belediye otobüs şoförü kavgası trafiği kilitledi
12-12-2024 19:52
| Güncelleme: 12-12-2024 19:54
Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bir taksi sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yaşanan gerilim cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Çayyolu semtinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ticari bir taksi sürücüsü metro ringi yapan belediye otobüsünün önünü keserek otobüs şoförüne bağırmaya başladı. Taksi sürücüsü, otobüs şoförünün aşağı inmesini talep ederken, çevrede bulunan vatandaşlar duruma müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar polisin gelmesiyle yatıştırıldı.